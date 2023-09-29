سورية: أكثر من ألفي متظاهر ضد النظام في السويداء

قالت متظاهرة أخرى هي سنا (30 عاما) "بشار يجب أن يرحل. هذا الظلم والاستبداد والقهر يجب أن ينتهي. كفى، عمري كله مضى في عهد عائلة واحدة".

جانب من المتظاهرين في السويداء (Gettyimages)

تظاهر مئات السوريين الجمعة في السويداء جنوب البلاد الجمعة في وقت تتزايد مشاركة النساء في التظاهرات المنددة بالنظام والتي تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهر، وفق نشطاء.

وتشهد محافظة السويداء تظاهرات سلمية منذ قرار حكومة نظام بشار الأسد رفع الدعم عن الوقود الشهر الماضي.

#شاهد: يحملن أغصات الزيتون، والزهور، والكروت الحمراء، وصوتهنّ الأعلى والأقوى.. سيدات السويداء، وحضورهن المميز في ساحة الكرامة #مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/uQW3RcOcTy — السويداء 24 (@suwayda24) September 29, 2023

وسدد القرار ضربة للسوريين الذين يرزحون تحت وطأة نزاع مستمر منذ أكثر من عام وصعوبات اقتصادية.

وقالت ناشطة وشاهدة عيان، إن "ما بين 2000 و2500 شخص شاركوا في تظاهرات الجمعة، أطلق بعضهم هتافات منددة بالنظام ولوحوا بأعلام درزية".

وقالت سما (32 عاما) "أشعر بقوة شخصية عندما أكون بين النساء ونهتف ضد بشار" الأسد.

وحمل متظاهر لافتة كبيرة كتب عليها لائحة من المطالب من بينها حكومة انتقالية و"دستور جديد" وعودة النازحين والمعتقلين إلى ديارهم.

وقالت متظاهرة أخرى هي سنا (30 عاما) "بشار يجب أن يرحل. هذا الظلم والاستبداد والقهر يجب أن ينتهي. كفى، عمري كله مضى في عهد عائلة واحدة".

مشاهد مميزة للحظات توافد حشود كبيرة إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة 29 أيلول، للمشاركة بمظاهرة تدعو للتغيير السياسي، وتطبيق القرار الأممي 2254.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/f8lfuBcXfM — السويداء 24 (@suwayda24) September 29, 2023

واندلع النزاع المستمر في سورية بعد أن قمعت السلطات احتجاجات سلمية في 2011. وأودت الحرب بأكثر من 500 ألف شخص وشردت الملايين.

وقالت وجيهة وهي في العشرينات، إنها سارت نصف ساعة في الحر إلى الساحة الرئيسية في السويداء حاملة لافتات مناهضة للنظام ليستخدمها المحتجون الذين يواصلون تظاهراتهم منذ أسابيع.

وأضافت "من بداية الثورة السورية في 2011 إلى اليوم كانت النساء حاضرات، ونساء السويداء كان لهن دور كبير جدا".

ويشمل دورهن تنظيم الأغاني وتحضير اللافتات والتواصل مع الذي ينظمون احتجاجات في بلدات مجاورة، حسبما قالت.

وتتواجد حكومة النظام في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حاليا على حواجز في محيط المحافظة.

ومنذ الشهر الماضي تشهد محافظة درعا التي انطلقت منها تظاهرات 2011، احتجاجات أصغر حجما.