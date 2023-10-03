المرصد: مقتل 6 عناصر موالية لإيران في قصف آخر نسب لإسرائيل بسورية

أفاد المرصد عن مقتل "ستة مقاتلين غير سوريين جراء قصف جوي يرجح أنه إسرائيلي استهدف مساء الإثنين ثلاثة مواقع لمجموعات موالية لإيران في منطقة قريبة من مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية".

قتل ستة مقاتلين موالين لإيران جراء قصف جوي نسب لإسرائيل ليل الإثنين – الثلاثاء على مواقع في شرق سورية، تنتشر فيها مجموعات مقاتلة تدعمها طهران؛ حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاءت الحصيلة بعد ساعات من إعلان وزارة دفاع النظام بعد منتصف الليل عن إصابة جنديين من النظام جراء ضربة إسرائيلية أخرى استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة دير الزور.

وأفاد المرصد عن مقتل "ستة مقاتلين غير سوريين جراء قصف جوي يرجح أنه إسرائيلي استهدف مساء الإثنين ثلاثة مواقع لمجموعات موالية لإيران في منطقة قريبة من مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية".

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصا بين مدينتي البوكمال والميادين. ويقدر المرصد عدد أفراد تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.

وأفادت وزارة دفاع النظام من جهتها عن ضربات أخرى طالت مواقع في المحافظة ذاتها.

وأوردت في بيان أنه حوالي الساعة 23:50 (20:50 بتوقيت غرينتش) من مساء الإثنين "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور" ما أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وبحسب المرصد، تتمركز قوات عسكرية جوية مع مجموعات موالية لإيران في الموقع المستهدف.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادرا ما تؤكّد تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وفي 14 أيلول/سبتمبر، قتل جنديان من قوات النظام جرّاء قصف إسرائيلي على محافظة طرطوس في غرب البلاد.

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعب الأطراف، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.