8 هجمات خلال أيام: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سورية برشقة صاروخية

أطلقت قوات "التحالف الدولي" صافرات الإنذار وسط انتشار الجنود وتحليق لطائرة مسيّرة أميركية في أجواء المنطقة لمراقبة ورصد التطورات في المنطقة؛ دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

أعلن فصيل "المقاومة الإسلامية" في العراق تبنيه استهداف قاعدة "الشدادي" في محافظة الحسكة بسورية برشقة صاروخية أصابت أهدافها بشكل مباشر؛ وفقا لما جاء في بيان له اليوم الخميس.

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ويأتي ذلك بعدما سمع في وقت سابق دوي انفجارين اثنين على الأقل في قاعدة "التحالف الدولي" في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن "قواتنا تعرضت لهجمات من جماعات متحالفة مع إيران 12 مرة على الأقل بالعراق و4 مرات في سورية الأسبوع الماضي".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن معلومات أفادت باستهداف القاعدة بصاروخين من قبل الميليشيات الإيرانية، وعليه أطلقت قوات "التحالف الدولي" صافرات الإنذار وسط انتشار الجنود وتحليق لطائرة مسيّرة أميركية في أجواء المنطقة لمراقبة ورصد التطورات في المنطقة؛ دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس الأربعاء سقوط 5 صواريخ في قاعدة "خراب الجير" برميلان ومحيطها وهي إحدى القواعد الأميركية في شمال شرق سورية، تزامنا مع تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة؛ فيما لم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الميليشيات الإيرانية نفذت خلال الأيام الماضية هجمات ضد قوات ’التحالف الدولي’ ضمن قواعدها في شمال وشرق سورية، حيث استهدفت تلك القواعد بقذائف صاروخية وهجمات عبر طائرات مسيّرة في إطار حملة ’الانتقام لغزة’".

كما رصد منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري 8 هجمات استهدفت قواعد "التحالف الدولي" منها 2 على قاعدة التنف، 2 على قاعدة حقل العمر النفطي، واحدة على قاعدة حقل كونيكو للغاز، واحدة على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، واحدة على قاعدة "خراب الجير" برميلان، وأخرى على قاعدة في الشدادي؛ وفقا للمرصد السوري.