سورية: قتلى ومصابون بغارات على البوكمال قرب الحدود مع العراق

أسفرت غارات أميركية استهدفت مقرات عسكرية وشحنة أسلحة في مدينة البوكمال السورية ومحيطها على الحدود مع العراق، عن مقتل وإصابة نحو 20 عنصرا من الميليشيات الإيرانية؛ وفقا للمرصد السوري.

قتل وأصيب نحو 20 عنصرا من الميليشيات الإيرانية في 9 غارات أميركية استهدفت مقرات عسكرية وشحنة أسلحة في مدينة البوكمال ومحيطها قرب الحدود السورية – العراقية؛ حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب المرصد السوري، فإن من بين القتلى عناصر من جنسيات غير سورية إثر استهداف شحنة أسلحة وآليات ومستودع للذخيرة في مدينة البوكمال وريفها.

وفي 27 كانون الأول/ ديسمبر، سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف طائرة مسيّرة مجهولة لموقع قرب بئر مرمرة النفطي في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيراني، حيث يقع في الموقع المستهدف معسكر لميليشيات الموالية لإيران ويضم عددا من الآليات الثقيلة لحفر الأنفاق؛ دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وفي 19 من الشهر الجاري، استهدفت طائرة مسيّرة مجهولة بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، سيارة عسكرية "دفع رباعي" تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بادية بلدة السكرية شمال غربي مدينة البوكمال ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وأشارت المعلومات إلى مقتل 3 من عناصر من الجنسية السورية العاملين مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني؛ بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.