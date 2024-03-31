سورية: 10 قتلى وأكثر من 30 جريحا بانفجار سيارة مفخخة بريف حلب

ذكرت تقارير سورية، أن الانفجار في أعزاز نفذه شخصان قاما بتفجير سيارة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل.

من مكان انفجار المركبة المفخخة

قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 30 في انفجار مركبة مفخخة وسط سوق شعبي بمدينة أعزاز بريف حلب في سورية؛ بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

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وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 8 مواطنين قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين في حصيلة غير نهائية جراء انفجار مفخخة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

#عاجل| استشهاد 6 وإصـ ـابـ ـة نحو 20 آخرين بانـ ـفـ ـجـ ـار مـ ـفـ ـخـ ـخـ ـة وسط سوق شعبي بمدينة #إعزاز pic.twitter.com/kYyTBm3aSS — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) March 30, 2024

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل إخلاء موقع التفجير وفتح الطرقات، حيث أسفر التفجير عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع.

وذكرت تقارير سورية، أن الانفجار في أعزاز نفذه شخصان قاما بتفجير سيارة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل.

وفي 20 آذار/ مارس قتل سائق سيارة وأصيب عنصران من الشرطة العسكرية بجراح، نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة على حاجز عسكري عند مدخل مدينة الراعي ضمن منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي.