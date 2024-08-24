الجيش الأميركي يعلن اغتيال قيادي من تنظيم "حُرّاس الدين" في سورية

كتبت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أن تنظيم حراس الدين "هو قوة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها سورية وتشارك القاعدة في تطلعاتها العالمية لشن هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية".

أعلنت القوات المسلحة الأميركية أنها قتلت قياديا بارزا في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، في ضربة نفذتها، الجمعة، في سورية.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أن تنظيم حراس الدين "هو قوة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها سورية وتشارك القاعدة في تطلعاتها العالمية لشن هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية".

وذكرت سنتكوم أن أبو عبد الرحمن المكي الذي قُتل "عبر استهدافه بضربة دقيقة في سورية" كان "زعيما بارزا مسؤولا عن الإشراف على العمليات الإرهابية من سورية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق بمقتل "أبو عبد الرحمن المكي السعودي الجنسية... إثر ضربة جوية من مسيّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفته وهو يقود دراجته النارية في ريف إدلب الجنوبي".

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 عسكري في سورية، في إطار التحالف الدولي الذي شكلته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسورية، مني التنظيم بهزائم متتالية. وأعلنت قوات سورية الديموقراطية التي يقودها أكراد والمدعومة أميركيا في آذار/مارس 2019 دحره من آخر معاقل سيطرته إثر معارك استمرت بضعة أشهر.

غير أن عناصر التنظيم الذين انكفأوا إلى مناطق في البادية السورية، يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف بشكل أساسي جيش النظام السوري وقوات سورية الديمقراطية.