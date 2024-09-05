المرصد: مقتل طفل وعنصرين موالين لإيران بقصف شاحنة في محيط البوكمال

أشار المرصد إلى الميليشيات الإيرانية تتمركز داخل الأحياء السكنية، وتستخدمها كمقرات لتخزين السلاح، ما يشكر خطرا على حياة السكان.

قتل طفل وشخصان أحدهما من جنسية غير سورية والآخر من المسلحين الموالين لإيران، من جراء استهداف مسيرة لشاحنة قرب مقر عسكري للميليشيات الموالية لإيران في محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور على الحدود السورية – العراقية؛ حسبما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر المرصد، أن "المسيرة المجهولة استهدفت شاحنة كانت في محيط المقر العسكري على أطراف مدينة البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية، حيث تنتشر معظم مقرات الميليشيات الموالية لإيران بين الأحياء السكنية".

وأشار إلى الميليشيات الإيرانية تتمركز داخل الأحياء السكنية، وتستخدمها كمقرات لتخزين السلاح، ما يشكر خطرا على حياة السكان.

وخلال آب/ أغسطس الماضي، استولى عناصر من "الحشد الشعبي" العراقي، على عدة منازل في حي الجمعيات بالبوكمال قرب الحدود السورية – العراقية؛ وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال إن "الميليشيات الإيرانية تستغل المواطنين وممتلكاتهم في سبيل تقوية نفوذها للسيطرة طويلة الأمد على المنطقة التي تقع على طريق طهران – بيروت البري، ذو الإستراتيجية فائق الأهمية لإيران".