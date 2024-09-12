قتيلان جراء استهدف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق القنيطرة دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع قتلى وإصابات في استهداف إسرائيلي بطائرة بدون طيار، لسيارة على طريق القنيطرة دمشق جنوبي سورية.

قتل شخصان عسكري ومدني، اليوم الخميس، وذلك جراء استهدف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق القنيطرة – دمشق على مدخل بلدة خان أرنبة في سورية.

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وأفادت وسائل إعلام سورية بوقوع إصابات في استهداف إسرائيلي بطائرة بدون طيار، لسيارة على طريق القنيطرة دمشق جنوبي سورية، ما أوقع قتيلان وجرحى، تم نقلهم إلى مشفى أباظة لتلقي العلاج.

وذكر مصدر محلي في مدينة القنيطرة لإذاعة "شام إف إم" أن شخصين قتلا جراء استهداف سيارة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي خان أرنبة في القنيطرة.

وأفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارين في خان أرنبة الأول طال أحد المدنيين المزارعين، بينما كان يعمل في بستانه وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بينما الهجوم الثاني، بحسب ما ذكرت مواقع التواصل أنه استهدف سيارة مدنية وقتل من كان بداخلها وهما شخص عسكري والآخر مدني.

وتأتي هذه الهجمة بالمسيرات بعد أيام على تعرض "مركز البحوث العلمية العسكري" في مصياف بمحافظة حمص وسط البلاد، يوم الأحد الماضي لعدة ضربات جوية أيضا، ما أدى إلى مقتل 14 على الأقل وإصابة العشرات.