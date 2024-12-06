سورية: الفصائل المعارضة تتقدم في حمص وتسيطر على عدة مدن.. الجولاني: هدفنا الإطاحة ببشار الأسد

باتت الفصائل المعارضة، اليوم الجمعة، على بُعد نحو خمسة كيلومترات من أطراف مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سورية، وفق ما أفاد المرصد، بعد تقدمها إلى البلدتين الإستراتيجيتين اللتين تقعان على الطريق الذي يربطها بمدينة حماة.

تتقدّم الفصائل المعارضة، اليوم الجمعة، باتجاه مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سورية، غداة سيطرتها على مدينة حماة الواقعة شمالها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في إطار هجوم مباغت ضدّ قوات النظام، مكّنها من السيطرة على مساحات واسعة في غضون أيام.

وسيطرت فصائل المعارضة المناهضة للنظام السوري، اليوم الجمعة، على مدينتي الرستن وتلبيسة في محافظة حمص وسط سورية.

ونقلت "سي إن إن" عن القائد بالعمليات العسكرية للمعارضة السورية، أبو محمد الجولاني، القول إن "الإطاحة ببشار الأسد، هي هدفنا في نهاية المطاف".

وذكرت الفصائل المعارضة السورية المسلحة: "دخلنا إلى بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص".

وقبيل ذلك، أورد المرصد أن هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة المتحالفة معها، "دخلت في الساعات الأخيرة إلى مدينتي الرستن وتلبيسة في ريف حمص الشمالي".

وأكّد أن ذلك تمّ "وسط غياب تام لقوات النظام"، التي قال إنها "قصفت ليلا جسرا في الرستن لمحاولة صدّ تقدّم الفصائل إلى مدينة حمص".

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وأفادت تقارير بأن قوات المعارضة بسطت سيطرتها على المدينتين صباح اليوم، واللتان تعتبران بوابة حمص وتقعان على طريق"M5" الذي يربط بين حلب ودمشق، مرورا بحماة وحمص.

الفصائل باتت على بعد نحو خمسة كيلومترات من أطراف مدينة حمص

وباتت الفصائل المعارضة، الجمعة، على بُعد نحو خمسة كيلومترات من أطراف مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سورية، وفق ما أفاد المرصد، بعد تقدمها إلى البلدتين الإستراتيجيتين اللتين تقعان على الطريق الذي يربطها بمدينة حماة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "باتت هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها على بعد خمسة كيلومترات من أطراف مدينة حمص بعد سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة".

وأضاف أن "من شأن سيطرة الفصائل على مدينة حمص أن تقطع الطريق الذي يربط دمشق بالساحل السوري"، معقل الأقلية العلوية التي تتحدر منها عائلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وقصف الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، موقعا في الأراضي السورية بالقرب من معبر حدودي مع لبنان، بزعم أنه "محور لنقل أسلحة لحزب الله"، بحسب بيان صادر عن الجيش اليوم، الجمعة.

وأكّدت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الخميس، أنها لن تسمح لإيران باستغلال الوضع الحاليّ في سورية، ما قد يجعلها تعاود تزويد حزب الله اللبناني، بالسلاح، كما أن تل أبيب تخشى حصول طهران على "موطئ قدم متجدّد في سورية".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية، أمس الخميس، سيطرتها على مدينة حماة بشكل كامل، وأعلنت تحرير مئات السجناء من سجن المدينة المركزي. في المقابل، أكد جيش النظام السوري أنه سحب قواته من المدينة وأعاد التموضع خارجها بعد معارك عنيفة تخللها غارات وقصف صاروخي ومدفعي.

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ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، وفي 29 من الشهر الماضي دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب. وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، سيطرت المعارضة الخميس على مدينة حماة، عقب اشتباكات عنيفة مع النظام.

واشنطن: النظام السوري يلجأ للأسلحة الكيميائية عندما يشعر بالخطر

وقال نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري، استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه من قبل، حين شعر بأنه في خطر كبير كما هو حاله اليوم.

جاء ذلك في كلمته، أمس الخميس، في جلسة بمجلس الأمن الدولي عقدت بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وأشار وود إلى أن "عددا قليلا جدا" من الدول تريد إخفاء حقيقة أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وقال: "استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية ضد شعبه من قبل، حين شعر بأنه في خطر كبير، كما هو حاله اليوم".

وذكر أن نظام الأسد وداعميه يحاولون تشويه الحقائق بالأكاذيب، وأن الحقائق بشأن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية شديدة الوضوح، مشددا على ضرورة مواصلة مجلس الأمن الدولي التركيز على ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

أما الممثلة السامية للأمم المتحدة لنزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، فأعربت عن قلق الأمم المتحدة إزاء تدهور الوضع الأمني ​​في سورية.

وشددت ناكاميتسو على أن التعاون الكامل بين سورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية له أهمية بالغة في ملف نزع كافة برامج الأسلحة الكيميائية في سورية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2118 المتخذ بالإجماع في 27 أيلول/ سبتمبر 2013، بشأن نزع السلاح الكيماوي السوري.

من جانبه، قال مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية، نضال شيخاني، في كلمته أمام الجلسة، إن "الأسلحة الكيميائية حولت حياة الشعب السوري إلى جحيم".

وأشار شيخاني إلى أن ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية ما زالت تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية 262 مرة، ما أدى إلى مقتل 3423 شخصا وإصابة 14 ألف مدني.