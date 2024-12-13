الأغذية العالمي: لبنان يواجه أوقاتا صعبة مع استمرار النزوح بسبب تواصل الخروقات الإسرائيلية

حتى مساء الخميس، وصل عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15 يوما إلى 215، ما أوقع إجمالا 29 شهيدا و31 جريحا، وفق إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، إن لبنان يواجه أوقاتًا صعبة للغاية مع استمرار النزوح، على خلفية تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع "حزب الله".

وحتى مساء الخميس، وصل عدد خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ سريانه قبل 15 يوما إلى 215، ما أوقع إجمالا 29 شهيدا و31 جريحا، وفق إعلانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "لبنان يواجه أوقاتًا صعبة للغاية".

وأوضح أن "النزوح يستمر في هذه المرحلة الطارئة الجديدة، ولا يزال الوصول إلى العديد من المجتمعات صعبا".

كما ناشد برنامج الأغذية العالمي "تقديم الدعم لاستجابته الطارئة وبرامجه المعتادة، لمساعدة 2.2 مليون شخص حيث تفوق الاحتياجات الموارد المتوفرة حالياً".

ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و54 شهيدا، و16 ألفا و654 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.