تقرير: الأسد مارس الخداع واستخدم السرية قبيل هروبه من سورية

قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، قال الرئيس المخلوع أمام نحو 30 من قادة الجيش والأمن أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق، واتصل أيضا بمستشارته الإعلامية، بثينة شعبان، وطلب منها الحضور لمنزله، وعندما وصلت لم يكن هناك أحد

لم يطلع رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، أحدا تقريبا على خططه للفرار من سورية عندما كان حكمه يتداعى، بل خدع مساعديه ومسؤولي حكومته، وحتى أقاربه لم يتم إعلامهم بالأمر على الإطلاق، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز اليوم، الجمعة، عن أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث.

وادعى الأسد، قبل ساعات من هروبه إلى موسكو، أمام نحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع خلال اجتماع، يوم السبت الماضي، أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق وحث القوات البرية على الصمود، وفقا لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.

ولم يكن الموظفون المدنيون على علم بشيء أيضا. فقد قال مساعد من دائرته المقربة إن الأسد أبلغ مدير مكتبه، يوم السبت، عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل، ولكنه توجه بدلا من ذلك إلى المطار.

وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضا بمستشارته الإعلامية، بثينة شعبان، وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له. وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.

وتظهر المقابلات التي أجريت مع 14 شخصا مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة، صورة لزعيم يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه، الذي دام 24 عاما، قبل أن يعتمد على الخداع والسرية للتخطيط لهروبه من سورية، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.

وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للأسد ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كبارا، حجب هوياتهم في التقرير للتحدث بحرية.