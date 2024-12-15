61 غارة إسرائيلية على سورية ترفع حصيلة الهجمات إلى 446 منذ سقوط نظام الأسد

شن الطيران الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية طالت مناطق متفرقة من سورية في إطار مساعيه لتدمير المقدرات العسكرية السورية، ليرتفع إجمالي الغارات الإسرائيلية إلى 446 غارة طاولت 13 محافظة سورية منذ سقوط نظام الأسد.

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تصعيد هجماته المكثفة على الأراضي السورية، حيث نفذ، مساء السبت، 61 ضربة جوية عبر 26 غارة استهدفت مواقع عسكرية إستراتيجية في سورية، ليرتفع إجمالي الغارات الإسرائيلية إلى 446 غارة طاولت 13 محافظة سورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه في الساعات الماضية، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة استهدفت مستودعات الفرقة 18 في ريف حمص الشرقي بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى دمار واسع في تلك المواقع، بينما لم يتم الإبلاغ عن خسائر بشرية.

وفي ريف دمشق، كثف الطيران الإسرائيلي هجماته على اللواء 55 قرب قرية حلا في منطقة القلمون، حيث نفذ سبع غارات متتالية استهدفت مستودعات صواريخ مخبأة داخل الجبل، في إطار محاولاته تدمير البنية التحتية الدفاعية في سورية.

كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى الدفاعات الجوية في مطار حماة من الجهة الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى استهداف اللواء 47 جنوب حماة، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومساء السبت، استأنف الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق جديدة في سورية، حيث ضرب مستودعات التسليح في بلدة محجة بريف درعا الشمالي. وفي ريف السويداء، نفذ الطيران غارتين استهدفتا المستودع الخامس في محيط بلدة الكفر.

وتستهدف الهجمات الإسرائيلية في سورية تدمير الترسانة العسكرية المتبقية للنظام السوري السابق، مع التركيز على مستودعات الصواريخ ومواقع الدفاع الجوي.