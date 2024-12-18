المفوضية الأوروبية: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار سورية

تطرقت فون دير لاين إلى قضية عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، مشيرة إلى أن الظروف ليست ناضجة بما فيه الكفاية بعد.

أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء استعداد دول الاتحاد للمساهمة في إعادة إعمار سورية من خلال نهج "خطوة بخطوة".

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وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أوضحت فون دير لاين أن سقوط نظام بشار الأسد يعتبر تحريرا بالنسبة إلى الشعب السوري.

وأضافت "رأينا الصور المفجعة من سجون الأسد. كان يتم احتجاز العديد من الأبرياء وتعذيبهم وقتلهم هناك. أبرياء كانوا يُسجنون لمدة 14 عاما بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابعت "بعض الخطوات الأولى التي اتخذتها القيادة الجديدة مشجعة، وقضايا مثل تشكيل حكومة شاملة وحماية الأقليات ومواصلة القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي ستكون مهمة في المستقبل".

وتطرقت فون دير لاين إلى قضية عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، مشيرة إلى أن الظروف ليست ناضجة بما فيه الكفاية بعد.

واستطردت "بالنسبة إلى السوريين الذين قرروا العودة لديارهم، فإن أوروبا مستعدة لدعمهم في كل خطوة".

وأكملت "سورية ملك لكل شعبها، بما في ذلك الفارون من وحشية الأسد، ومن حقهم جميعا أن يتحكموا في مستقبل البلاد".

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام بشار الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.