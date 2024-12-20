سوريّون يعودون من تركيا إلى مدينة "تل رفعت" السوريّة

يشهد معبر أونجو بينار بولاية كيليس التركيّة الحدوديّة مع سورية عودة كثير من السوريّين، إلى مدينة تل رفعت الواقعة بريف محافظة حلب شماليّ البلاد...

يواصل سوريّون من أهالي مدينة تل رفعت المقيمين في تركيّا العودة إلى مدينتهم.

ويشهد معبر أونجو بينار بولاية كيليس التركيّة الحدوديّة مع سورية عودة كثير من السوريّين، إلى مدينة تل رفعت الواقعة بريف محافظة حلب شماليّ البلاد.

وفي حديث في المعبر التركيّ (المقابل لمعبر باب السلامة)، أعرب محمّد سعيد أحمد عن فرحته بالعودة إلى مدينته تل رفعت.

وأعرب عن تطلّعاته لإنشاء دولة جديدة في سورية أفضل من السابق بعد تحرير مدينته من الإرهابيّين وإسقاط نظام حزب البعث.

كما أبدى امتنانه لتركيّا شعبًا وحكومة لما قدّمته للسوريّين في السنوات الماضية.

بدوره عبد الباسط شوبك أعرب أيضًا عن سعادته لعودته إلى تل رفعت بعد مغادرته لها قبل 11 عامًا.

وتابع: "العديد من أقاربي عادوا إلى بلادهم، الآن بدأت بلادنا تعود إلى طبيعتها ونحن بدأنا العودة إليها". وأشار إلى أنّ سورية أصبحت آمنة بعد رحيل الرئيس المخلوع بشّار الأسد.

وتمّ تحرير مدينة تل رفعت في إطار عمليّة "فجر الحرّيّة" الّتي أطلقها الجيش الوطنيّ السوريّ مطلع ديسمبر/ كانون الأوّل الجاري، بهدف إجهاض محاولات إنشاء ممرّ بين تل رفعت بمحافظة حلب، وشمال شرق سورية.

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سوريّة على العاصمة دمشق مع انسحاب قوّات النظام، وفرّ بشّار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا الّتي منحته "لجوءًا إنسانيًّا"، لينتهي 61 عامًا من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.