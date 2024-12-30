من هي ميساء صابرين أوّل سيدة تترأس مصرف سورية المركزي؟

قبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018؛ وولديها خبرة مهنية تزيد على 15 عاما في المجال المالي والمصرفي.

عيّنت الإدارة السورية الجديدة، ميساء صابرين حاكمة لمصرف سورية المركزي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب بسورية، في وقت تعمل الإدارة على إعادة الاستقرار للمؤسسات السيادية، واستئناف الحياة الاقتصادية.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإدارة السورية الجديدة، ونقلت عنها وسائل إعلام محلية ودولية، لتحل الحاكمة الجديدة محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في 2021.

وقبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

كما كانت ميساء صابرين عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد، بحسب بيانات منشورة على موقع مصرف سورية المركزي.

وتعد الليرة، إحدى أبرز أولويات الحاكمة الجديدة للمصرف، والتي عانت منذ قرابة 13 عاما، من ضغوط دفعتها لفقدان أكثر من 97 بالمئة من قيمتها السوقية، من متوسط 50 أمام الدولار في 2010 إلى قرابة 13.5 ألف ليرة / دولار حاليا.

ووفق تلفزيون سوريا، بدأت ميساء صابرين مسيرتها كنائب أول لحاكم المصرف، ولديها خبرة مهنية تزيد على 15 عاما في المجال المالي والمصرفي.

وحصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة.

وشغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.