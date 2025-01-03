الأمم المتّحدة: أكثر من 115 ألف سوريّ عادوا عقب الإطاحة بالأسد

ذكر البيان أنّ أكثر من 115 ألف شخص عادوا إلى سورية من تركيّا والأردن ولبنان منذ 8 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي...

أعلنت المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين أنّ أكثر من 115 ألف سوريّ في الدول المجاورة لسورية، عادوا إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشّار الأسد.

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوّضيّة، الخميس، بشأن عودة اللاجئين السوريّين إلى بلادهم.

وذكر البيان أنّ أكثر من 115 ألف شخص عادوا إلى سورية من تركيّا والأردن ولبنان منذ 8 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي.

يذكر أنّ الأرقام المتعلّقة بعودة السوريّين استندت إلى المعلومات العامّة الّتي نشرتها البلدان المضيفة للّاجئين، والتواصل مع دوائر الهجرة في سورية، وما رصدته المفوّضيّة وشركاؤها في المعابر الحدوديّة.

وفي 8 ديسمبر الماضي، سقط نظام الأسد، بعد سيطرة فصائل سوريّة على دمشق، لينتهي بذلك 61 عامًا من نظام حزب البعث الدمويّ، و53 سنة من حكم عائلة الأسد، بعد فرار بشّار الأسد إلى موسكو.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السوريّة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمّد البشير، رئيس الحكومة الّتي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سوريّة لإدارة المرحلة الانتقاليّة.