وزير الخارجية السوري: سأزور الأشقاء في قطر والأردن والإمارات

تتطلّع الإدارة السورية الجديدة إلى جذب استثمارات من الدول الخليجية للمساعدة في إعادة الإعمار، بعد أكثر من عقد على الحرب، وتعزيز اقتصاد البلاد المنهك.

أعلن وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الجمعة، أنه سيقوم بزيارات رسمية إلى كلّ من قطر، والإمارات، والأردن، وذلك بعدما أجرى هذا الأسبوع، إلى السعودية، أول زيارة خارجية له منذ تولّيه منصبه.

وتتطلّع الإدارة السورية الجديدة إلى جذب استثمارات من الدول الخليجية للمساعدة في إعادة الإعمار، بعد أكثر من عقد على الحرب، وتعزيز اقتصاد البلاد المنهك.

وقال الشيباني، في منشور على منصة "إكس"، "سأمثّل بلدي سورية هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقّاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف أننا "نتطلّع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار، والأمن، والانتعاش الاقتصادي، وبناء شراكات متميّزة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ترأّس الشيباني وفدا سوريا رفيع المستوى إلى الرياض، ضمّ وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب.

وكانت هذه أول زيارة رسمية للسلطات الجديدة في دمشق إلى الخارج، بعد إطاحة حكم بشار الأسد.

والشهر الماضي، التقى وفد سعودي رفيع، قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في دمشق، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحكومة السعودية وكالة "فرانس برس" في ذلك الوقت.

ويترأس الشرع هيئة تحرير الشام، التي قادت هجوم فصائل المعارضة الذي أطاح بالأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.