الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سورية

الاتحاد الأوروبي "في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه".

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إنها تتوقع اتخاذ قرار سياسي ووضع خارطة طريق بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على القطاعات التي ستمهد الطريق لإعادة إعمار سورية.

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جاء ذلك في تصريح صحفي قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت في هذا الصدد "نتوقع فعلا أن يتم تخفيف العقوبات، ونتوقع أن نتخذ قرارا بهذا الشأن اليوم".

وأضافت أنه في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه.

وأشارت إلى أن إعادة إعمار سورية ستبدأ بتخفيف العقوبات على القطاعات الضرورية.

كما أعلنت استعداد الاتحاد الأوروبي لافتتاح بعثته في العاصمة السورية دمشق بكامل طاقمها.

ولفتت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الأوضاع في سورية، ويتبنّى نهج "خطوة مقابل خطوة" حيال سورية.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق والمحافظات الأخرى، منهية بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.