إنقاذُ 300 مهاجر قبالة الشواطئ الليبية

تمكّنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا)، من إنقاذ 301 من المهاجرين غير الشرعيين، قبالة شواطئ مدينة القره بولي (60 كم شرق العاصمة طرابلس) كانوا على متن قاربين مطاطيين.



وأضافت البحرية في بيان، أُصدِر اليوم الخميس، أن دوريةً تابعة لقطاع طرابس تمكنت من إنقاذ 301 مهاجرا غير شرعي، ومن بينهم 46 طفلًا، و3 نساء كانوا على متن قاربين مطاطيبن من الحجم الكبير تعطل محركهما.



وأشارت البحرية إلى أن المهاجرين من 12 جنسية أفريقية مختلفة (لم تحددها) وأن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة القره بولي، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى مركز إيواء "طريق السكة"، بطرابلس، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومنذ سنوات يتدفق مهاجرون أفارقة إلى ليبيا، أملًا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربًا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.