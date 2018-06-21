  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

إنقاذُ 300 مهاجر قبالة الشواطئ الليبية

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 15:44

إنقاذُ 300 مهاجر قبالة الشواطئ الليبية
أرشيفية
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

تمكّنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا)، من إنقاذ 301 من المهاجرين غير الشرعيين، قبالة شواطئ مدينة القره بولي (60 كم شرق العاصمة طرابلس) كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وأضافت البحرية في بيان، أُصدِر اليوم الخميس، أن دوريةً تابعة لقطاع طرابس تمكنت من إنقاذ 301 مهاجرا غير شرعي، ومن بينهم 46 طفلًا، و3 نساء كانوا على متن قاربين مطاطيبن من الحجم الكبير تعطل محركهما.

وأشارت البحرية إلى أن المهاجرين من 12 جنسية أفريقية مختلفة (لم تحددها) وأن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة القره بولي، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى مركز إيواء "طريق السكة"، بطرابلس، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومنذ سنوات يتدفق مهاجرون أفارقة إلى ليبيا، أملًا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربًا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ليبيا
#طرابلس
#إنقاذ مهاجرين
#مهاجرون غير شرعيين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نزوح آلاف السوريين هربا من قصف قوات النظام
نزوح آلاف السوريين هربا من قصف قوات النظام

2018-06-21

تحالف السعودية يتأهب عسكريا ويتقدم باتجاه ميناء الحديدة
تحالف السعودية يتأهب عسكريا ويتقدم باتجاه ميناء الحديدة

2018-06-21

الملك الأردني لميركل: لا استقرار دون إقامة دولة فلسطينية
الملك الأردني لميركل: لا استقرار دون إقامة دولة فلسطينية

2018-06-21

الأكثر قراءة

البرتغال تطيح بالمغرب خارج مونديال 2018

البرتغال تطيح بالمغرب خارج مونديال 2018

2018-06-20
مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

2018-06-20
مونديال 2018: إسبانيا تكسر عناد إيران بهدف يتيم

مونديال 2018: إسبانيا تكسر عناد إيران بهدف يتيم

2018-06-20
بخسارة المنتخب السعودي: ثلاثة منتخبات عربية تودّع المونديال

بخسارة المنتخب السعودي: ثلاثة منتخبات عربية تودّع المونديال

2018-06-20
اليمن: تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية بسجون سرية للإمارات

اليمن: تعذيب واغتصاب واعتداءات جنسية بسجون سرية للإمارات

2018-06-20