  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

قتيل وجرحى بقصف طيران حفتر لمطار العاصمة الليبية

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 14:17

قتيل وجرحى بقصف طيران حفتر لمطار العاصمة الليبية
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية، اليوم الخميس، عن إغلاقه أمام حركة الطيران، وذلك إثر تعرضه لقصف صاروخي وغارات طائرات قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ما اضطرها لتحويل إحدى الرحلات الجوية القادمة من تونس إلى مطار مصراته شرق العاصمة.

وتسبب سقوط قذائف صاروخية داخل مطار معيتيقة في وقت متأخر ليلة الأربعاء الخميس، في مقتل حارس أمن وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أفاد، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق مصطفى المجعي.

ويأتي القصف وبدء الهجمات المتبادلة، عقب يوم واحد من انتهاء "الهدنة الانسانية" التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لوقف المعارك خلال عيد الأضحى، ووافق عليها طرفا النزاع، القوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دولياص وقوات المشير حفتر.

وقال المجعي في تصريح لوكالة فرانس برس، اليوم الخميس، "تعرض مطار معيتيقة الدولي في وقت متأخر إلى قصف بالقذائف الصاروخية نوع (غراد)، قامت بإطلاقها مليشيات حفتر من المواقع التي تتواجد بها جنوب طرابلس".

وأضاف المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق "القصف تسبب في مقتل حارس وإصابة عدد من رجال الأمن المكلفين بحماية المطار"، مشيرا إلى تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي، 200 كلم شرق طرابلس.

ولم يصدر عن قوات حفتر أي تعليق بشأن اتهامها بالواقعة القصف.

وأُغلق المطار مرارا، خصوصا بسبب تعرضه بين حين وآخر لقصف جوي شنته قوات حفتر التي تتهم حكومة الوفاق باستخدامه "لأغراض عسكريّة" فضلاً عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات بدون طيّار تركيّة من مدرجه.

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية، وهو يستخدم بديلا لمطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.

وتقتصر الرحلات الجوية المدنية في البلاد على شركات طيران ليبية تسير رحلات داخلية وخارجية منتظمة مع بعض الدول مثل تونس والأردن وتركيا.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، تعرض أحد المستشفيات الميدانية في مدينة العزيزية 30 كلم جنوب طرابلس، إلى قصف جوي لم يخلف ضحايا.

وأشار المتحدث، "القصف الجوي تسبب في أضرار بالغة في المستشفى الميداني، دون تسجيل خسائر بشرية".

هذا وتتكرر الهجمات التي تطال المستشفيات الميدانية التابعة لقوات حكومة الوفاق، وتتهم قوات حفتر بالمسؤولية عن استهدافها.

وتخوض قوات حفتر منذ 4 نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتّحدة.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها بسقوط قرابة ألف قتيل وإصابة أكثر من 5 آلاف بجروح، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 


#ليبيا
#مطار معيتيقة
#قصف
#غارات
#خليفة حفتر
#طرابلس
#حكومة الوفاق

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفد أميركي بتركيا للتحضير للمنطقة الآمنة بسورية
وفد أميركي بتركيا للتحضير للمنطقة الآمنة بسورية

2019-08-15

صحيفة: نتائج تشريح جثة إيبستين تكشف عن كسور برقبته
صحيفة: نتائج تشريح جثة إيبستين تكشف عن كسور برقبته

2019-08-15

واشنطن تطالب بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بجبل طارق
واشنطن تطالب بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بجبل طارق

2019-08-15

الأكثر قراءة

"الهجوم جنوبي بغداد تقف وراءه إسرائيل أو الولايات المتحدة"

2019-08-14
الطيبة الزعبية: مقتل شاب تعرض لإطلاق نار خلال شجار ليلا

الطيبة الزعبية: مقتل شاب تعرض لإطلاق نار خلال شجار ليلا

2019-08-14
كاتس يصطف إلى جانب إردان ردًا على احتجاج الأردن

كاتس يصطف إلى جانب إردان ردًا على احتجاج الأردن

2019-08-14
بعد سبعين عامًا من المنع: سلوى سالم تزور قبر والدها

بعد سبعين عامًا من المنع: سلوى سالم تزور قبر والدها

2019-08-14
تنمر الشبكة يتسبب بوفاة رجل مصري لصلاته على دراجة هوائية

تنمر الشبكة يتسبب بوفاة رجل مصري لصلاته على دراجة هوائية

2019-08-14