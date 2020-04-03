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ليبيا: "إسقاط 3 مقاتلات سوخوي لحفتر"

تاريخ النشر: 03/04/2020 - 11:02

ليبيا: "إسقاط 3 مقاتلات سوخوي لحفتر"
المعارك مستمرّة (رويترز)
عرب ٤٨/ الأناضول

أسقطت قوّات حكومة الوفاق الليبيّة، المعترف بها دوليًا، ثلاث مقاتلات تابعة لقوات الجنرال خليفة حفتر، صباح اليوم، الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووفقًا للوكالة، دمّرت قوات حكومة الوفاق، أيضًا، "العديد من الآليات والأسلحة الثقيلة، خلال العملية التي انطلقت قبل نحو أسبوع".

وأوضحت المصادر أن الطائرات الحربية الثلاثة التي أُسقطت من طراز "سوخوي -22".

كما لفتت المصادر إلى تدمير العديد من الدبابات والمدافع والعربات المدرعة والأسلحة الثقيلة والمواقع التابعة لميليشيات حفتر.

وأمس، الخميس، أعلنت قوات الحكومة الليبية، استهداف 3 ناقلات وقود كانت في طريقها لإمداد قوّات حفتر، جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت في بيان "استهدف سلاح الجو الليبي 3 ناقلات وقود أخرى جنوب (مدينة) بني وليد (غرب)، كانت في طريقها لإمداد ميليشيات حفتر الإرهابية جنوب العاصمة طرابلس"، وأضاف أن قوات الوفاق استهدفت، أيضا، مخزنا للذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت شمال شرقي ليبيا".

كما أعلنت في وقت لاحق أن ضربة جوية لقواتها استهدفت تمركزات لمليشيات حفتر، بمحيط سرت (شمال شرق) وأدت لمقتل أكثر من 20 من قواته.

ورغم إعلانها، في 21 آذار/ مارس الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة".

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 آذار الماضي.


#حفتر
#ليبيا
#سرت
#حكومة الوفاق

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