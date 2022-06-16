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لقاء ليبيّ مرتقب بالقاهرة بين رؤساء مجالس النوّاب والدولة والرئاسيّ

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 11:09

لقاء ليبيّ مرتقب بالقاهرة بين رؤساء مجالس النوّاب والدولة والرئاسيّ
خلال "ملتقى الحوار السياسي الليبي" بتونس (أرشيفيّة - أ. ف. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفاد عضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، بأن "القاهرة ستحتضن لقاءً يجمع كلا من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري".

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن العضو الذي لم تسمّه، والذي ذكر أنّ "اللقاء سيُعقد في مصر خلال اليومين القادمين بحسب الترتيبات".

وعن الهدف من اللقاء، أوضح أنه "يأتي في إطار التشاور بين السلطات (الليبية) الثلاث".

كما أنه "سيدعم مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي، المكوّنة من مجلسي النواب (بطبرق- شرق) والدولة (نيابي استشاري) المنعقدة في القاهرة للتوصل إلى قاعدة دستورية ستُجرى وفقا لها الانتخابات القادمة"، بحسب المصدر.

ونقلت منصة "فواصل" الإخبارية الليبية عن عضو مجلس النواب الليبي، الهادي الصغير، قوله، أمس الأربعاء، إن رئيس المجلس، عقيلة صالح في طريقه إلى القاهرة.

وأضاف الصغير أن لقاءً سيجمع صالح مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي للاتفاق على خارطة طريق للسلطة التنفيذية في البلاد.

والأحد، انطلقت في مصر جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن وترعاه البعثة الأممية.

وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30 بالمئة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 بالمئة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.

ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إبعاد شبح الحرب الأهلية، وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات، بلدهم الغني بالنفط.

بودكاست عرب 48

#المجلس الأعلى للدولة الليبي
#ليبيا
#مصر
#القاهرة
#محمد المنفي
#عقيلة صالح
#خالد المشري

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