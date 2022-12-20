  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

ليبيا: "النواب" يدعو مجلس الدولة إلى استئناف حوار "المسار الدستوريّ"

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 22:46

ليبيا: "النواب" يدعو مجلس الدولة إلى استئناف حوار "المسار الدستوريّ"
من أحد الأسواق الليبية (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف أعمال الحوار بين لجنة "المسار الدستوري"، المكونة من المجلسين.

وتصريح صالح نشره المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بلحيق عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وطالب صالح "باستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدما في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن".

والجمعة، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لانتخابات.

جاء ذلك في إحاطة قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، بثتها منصات بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وعلق رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التواصل مع صالح وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي، بدلا من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في تصارع حكومتين على السلطة الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات، لكن ذلك يسير ببطء.

بودكاست عرب 48

#ليبيا
#مجلس النواب الليبي
#المسار الدستوري

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

واشنطن تعتزم تنظيم اجتماع يضمّ إسرائيل والدول العربيّة المطبّعة معها
واشنطن تعتزم تنظيم اجتماع يضمّ إسرائيل والدول العربيّة المطبّعة معها

2022-12-20

تقرير حقوقيّ: النظام السوريّ قتل مئات المختفين قسريًّا في 2022
تقرير حقوقيّ: النظام السوريّ قتل مئات المختفين قسريًّا في 2022

2022-12-20

أفغانستان: حكومة "طالبان" تحظر التعليم الجامعيّ للنساء
أفغانستان: حكومة "طالبان" تحظر التعليم الجامعيّ للنساء

2022-12-20

الأكثر قراءة

كلُّ مونديال وأنتم بخير

كلُّ مونديال وأنتم بخير

2022-12-19
حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

2022-12-19
الاحتلال يسلب 13 ألف فلسطيني الإقامة بالقدس

الاحتلال يسلب 13 ألف فلسطيني الإقامة بالقدس

2022-12-19
تخفيض محكومية الشيخ يوسف الباز في ملف

تخفيض محكومية الشيخ يوسف الباز في ملف "الاعتداء على يهودي"

2022-12-19
الأردن: مقتل 3 أفراد أمن خلال مداهمة المشتبه بقتل الدلابيح

الأردن: مقتل 3 أفراد أمن خلال مداهمة المشتبه بقتل الدلابيح

2022-12-19