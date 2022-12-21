ليبيا: متظاهرون يطالبون بتجميد مجلسي النواب والأعلى للدولة

طالب عشرات المحتجين بتجميد الأجسام السياسية والإعداد للانتخابات في البلاد خلال 90 يوما؛ وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "نطالب بتجميد الأجسام السياسية"، "الحوار من أجل المناصب جريمة في حق الدولة"، "يا رئاسي القرار قراركم والموقف موقفكم، التاريخ لن يرحمكم، و"لا حرية ولا ديمقراطية من دون تجميد مجلسي النواب والدولة".

كما رددوا هتافات منها "لا مجلس ولا برلمان، الشعب الليبي لا يهان"، طالب المحتجون برحيل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وتأتي هذه الوقفة عقب نحو أسبوعين من إطلاق المجلس الرئاسي، مبادرة لحل الأزمة في البلاد عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وفي بيان وُزّع خلال الوقفة، دعا المحتجون المجلس الرئاسي "لإصدار مرسوم رئاسي بتجميد مجلسي النواب والأعلى للدولة ومغتصبي السلطة ومنتهي لولاية".

كما طالبوا بالشروع في "الإعداد للانتخابات البرلمانية في سقف زمني لا يتعدى 90 يوما من تاريخ المرسوم الرئاسي".

ولم يصدر عن المجلس الرئاسي تعليق على مطالب المحتجين حتى الساعة 13:25 (ت.غ).

وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة، حول قانونَي الانتخاب (الرئاسي والبرلماني) تعثر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بموجب ملتقى حوار بين أطراف النزاع انعقد أول مرة في تونس برعاية أممية.

وبعد فشل إجراء الانتخابات، دخلت ليبيا في صراع جديد بعدما كلّف مجلس النواب بطبرق (شرق) حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتتصارع مع حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.