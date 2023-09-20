فيضانات ليبيا: بدء إقامة سياج عازل حول المنطقة المتضرّرة في درنة

نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر مسؤولة لم تسمها، أن "السلطات المسؤولة (التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان) في المدينة باشرت إقامة السياج العازل حول المنطقة الأكثر تضررا من الفيضانات في درنة".

بدأت السلطات المسؤولة في مدينة درنة الليبية، الأربعاء، في إقامة سياج عازل حول المنطقة الأكثر تضررا بالمدينة، من جرّاء إعصار "دانيال" الذي اجتاح شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر مسؤولة لم تسمها، أن "السلطات المسؤولة (التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان) في المدينة باشرت إقامة السياج العازل حول المنطقة الأكثر تضررا من الفيضانات في درنة".

وأضافت أن إقامة السياج تهدف إلى "تسهيل عمل فرق انتشال الجثث، وحماية المواطنين من احتمالات الإصابة ببعض الأمراض أو الفيروسات".

وفي السياق، قال مصدر بالهلال الأحمر الليبي، إن "لجنة الطوارئ والاستجابة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوضع عدة حواجز في عدد من الأحياء المتضررة داخل درنة".

وأضاف المصدر أن "الهدف من وضع الحواجز هو تسهيل حركة فرق الإنقاذ والانتشال للقيام بعملها ومنع دخول المواطنين لتلك الأحياء نظراً لانتشار روائح الجثث التي قد تكون تحللت".

وأظهرت مشاهد دمار "سد البلاد" في مدينة درنة، الذي أدى انهياره جراء الأمطار الغزيرة المرافقة لإعصار "دانيال" إلى وقوع كارثة كبيرة.

وتسبب انهيار سدين بمدينة درنة في مصرع وفقدان آلاف الأشخاص، في كارثة غير مسبوقة بتاريخ ليبيا.

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف، خاصة في درنة.