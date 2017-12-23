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مصرع 13 شخصًا في حادث تصادم وسط مصر

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 11:43

مصرع 13 شخصًا في حادث تصادم وسط مصر
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة، بمحافظة بني سويف وسط مصر، وفق مصدر رسمي.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها "مصرع 13 مواطنًا وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص (حافلة صغيرة) مع أخرى نقل (شاحنة)، بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف".

وهذا الحادث الثاني الذي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، حيث لقى الأربعاء الماضي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 3 أخرون إثر حادث تصادم مماثل بالطريق ذاته.

وفي 17 كانون أول/ ديسمبر الجاري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) في تقرير عن حوادث الطرق مصرع 1929 شخصًا وإصابة 7217 آخرين إثر حوادث طرق شهدتها مصر خلال 6 أشهر من العام الجاري، بانخفاض يصل 28% عن الفترة ذاتها من عام 2016، وفق إحصاء رسمي.

وكان العنصر البشري السبب الرئيسي لحوادث السيارات بنسبة 78.9٪ ، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 13.8٪ يليه العنصر الخارجى (حالة الجو – الإنارة) بنسبة 5.6٪ في النصف الأول 2017، وفق التقرير ذاته.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#مصر
#حادث
#تصادم
#حافلة

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