مصر: مقتل 9 مسلّحين في تبادل لإطلاق نار بمحافظة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، مقتل 9 مسلحين في تبادل إطلاق نار، وقع بمحافظة الشرقية شمالي البلاد.

وذكر بيان للوزارة أن أجهزتها الأمنية داهمت "وكرا تختبئ به عناصر متورطة بالتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)".

وعلى إثر ذلك، وقع تبادل إطلاق نار "أسفر عن مصرع 9 من العناصر التي يجري تحديد هويتهم"، حسب البيان.

ولم يشر إلى تفاصيل حول ما إذا سقط قتلى أو جرحى في صفوف القوات الأمنية خلال تبادل إطلاق النار أم لا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصدر مستقل بشأن الواقعة، غير أن مراكز حقوقية (غير حكومية) بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية مدنيين عزل" من المعارضين حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، رفع الحالة الأمنية بالبلاد للدرجة القصوى خلال فترة عيد الميلاد المقبلة التي تبدأ أواخر الشهر الجاري وتستمر حتى 7 من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وحذّرت من تسلل عناصر مسلحة من سيناء إلى داخل المدن المصرية لتنفيذ هجمات.

وتشهد مصر عمليات تفجير وهجمات تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وتلقي السلطات المسؤولية عنها على جماعة مسلحة أبرزها "ولاية سيناء"، ذراع تنظيم "داعش" في مصر.