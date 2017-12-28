أحكام بإعدام 10 بمصر خططوا لتفجير القصر الرئاسي

قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام عشرة أشخاص في القضية المعروفة بقضية "أنصار بيت المقدس"، بينهم ضابط سابق بالجيش، إثر إدانتهم بارتكاب 17 حادث عنف، من بينها التخطيط لتفجير قصر رئاسي.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو في هيئة الدفاع عن المتهمين قوله إن المحكمة العسكرية، المنعقدة شرق القاهرة، قضت اليوم بإعدام 11 شخصا (1 حضوريا والباقي غيابيا)، في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس 3".

واتهمت المحكمة المدانين في القضية بالقتل العمد، وتفجير منشآت شرطية ودبلوماسية، ومحاولة تفجير قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة خلال عامي 2014 و2015.

ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام الضابط السابق بالجيش المصري هشام عشماوي، وهو هارب، قائد ما يعرف بتنظيم "المرابطون" الذي تعده السلطات تنظيما إرهابيا.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال ستين يوما من التصديق عليه.

كما قضت المحكمة بسجن تسعة متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجن أربعة 15 عاما، وحكمت بالسجن عشر سنوات على خمسة متهمين والسجن سبع سنوات لتسعة آخرين.

وكانت السلطات المصرية نفذت أمس أحكام إعدام أصدرتها محكمة عسكرية في حق 15 شخصا أدينوا بقتل عسكريين في سيناء عام 2013.