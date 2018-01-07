أحمد شفيق يتراجع عن خوض انتخابات 2018

تراجع رئيس الوزراء المصري الأسبق، الفريق أحمد شفيق، اليوم الأحد، عن الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأصدر الفريق شفيق، بيانا مختصرا له عبر تويتر، عبر فيه عن سبب عدم ترشحه للرئاسة.

وقال شفيق في بيانه، " كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب، أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات، ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب".

وأضاف شفيق "وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة".

وتابع "لذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية".

ويعد الفريق شفيق، أحد أبرز الشخصيات إثارة للجدل في مصر في الفترة الأخيرة.

وكان شفيق، المقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2012، أعلن الشهر الماضي، أنه ينوي الترشح للانتخابات، ولكنه عاد وأعلن بعد بضع ساعات أنّه منع من مغادرة الإمارات.

وكان شفيق قد أعلن نيته الترشح للانتخابات المقبلة في مصر، وصرّح بعد ذلك أنّ الإمارات تمنعه من المغادرة لأسباب لا يعلمها، عبر مقطع فيديو.

وكانت النيابة العسكرية المصرية، قد حبست أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري، أعلن عزمه على خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".