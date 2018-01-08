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مقتل 8 في مداهمات شمالي سيناء

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 15:24

مقتل 8 في مداهمات شمالي سيناء
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قال مسؤول أمني مصري، اليوم الإثنين، إن القوات الأمن قتلت 8 عناصر مسلحة، خلال عملية مداهمة في العريش بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وبحسب المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "قوات الأمن تلقت معلومات تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم داخل عقار بمنطقة الريسة بشرق العريش محافظة شمال سيناء".

وأضاف أنه "فور مداهمة العقار بادر مسلحون بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن التي تمكنت من قتلهم وعثرت بحوزتهم على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة".

وتحفظت السلطات المصرية على جثث المسلحين لإجراء تحاليل للحامض النووي (DNA) لتحديد هوية القتلى، بحسب المصدر ذاته. ولم تصدر الجهات الرسمية بيانا حول الواقعة حتى الساعة 13:20 بتوقيت القدس المحتلة. 

وتشهد مناطق متفرقة في شبه جزيرة سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي أواخر عام 2014.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عناصر مسلحة
#قوات الأمن
#شمال سيناء
#داعش

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