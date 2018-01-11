منافس من الجيش: سامي عنان يعلن الترشح رسميًا لرئاسة مصر

أعلن حزب "مصر العروبة الديمقراطي" مساء اليوم الخميس، ترشيح زعيمه الفريق سامي عنان، للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الحزب، "إلى شعب مصر العظيم سامي عنان رئيسًا للجمهورية 2018، تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطي، مساء اليوم، وتم اختيار، رسميًا، الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018".

وأوضح الحزب على لسان أمينه العام سامي بلح، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقره الرئيسي بحي الدقي لإعلان تفاصيل ترشيح عنان إلى "جماهير الشعب المصري".

سامي عنان، الثالث من اليسار (أ ف ب)

وقال أمين السياسات بحزب مصر العروبة، رجب حميدة، الذي إن الهيئة العليا للحزب قررت خوض رئيس الأركان الأسبق، الفريق عنان الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد اعلنت، الإثنين الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى 3 أيام، من 26 إلى 28 آذار/ مارس.

وأضاف رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي، أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس.

وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة فسوف تعقد في الداخل من 24 إلى 26 نيسان/ أبريل، وفي الخارج من 19 إلى 21 نيسان/ أبريل.

وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 29 من الشهر ذاته، وإعلان القائمة النهائية في صحيفتي الأهرام والأخبار، المملوكتين للدولة في 31 كانون الثاني/ يناير 2018.