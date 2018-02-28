حوادث مصر: مصرع 15 وإصابة آخرين بحادث قطار

لقيَ 15 شخصا على الأقل مصارعهم، وأصيب 40، جرّاء اصطدام قطارين في محافظة البحيرة شمال البلاد.

وقال مدير أمن محافظة البحيرة، علاء الدين عبد الفتاح، إن الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار للركاب واصطدامه بقطار بضائع بمركز كوم حمادة.

وكانت وزارة الصحة قد قالت في بيان في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا مصارعهم، وأصيب 15 آخرون جراء تصادم قطار ركاب وقطار بضائع في محافظة البحيرة.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها، ففي آب الماضي، قُتل 44 شخصا وأصيب أكثر من 200 في تصادم قطاري ركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية التي تجاور البحيرة من الشمال. وأحال النائب العام ستة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة "الإهمال الجسيم"، ما دفع رئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة.

ولقي 50 شخصا غالبيتهم أطفال حتفهم عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012.

يُذكرُ أن أكبر كارثة قطارات في مصر، وقعت عام 2002 عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.