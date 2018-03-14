مصر: تأجيل محاكمة ضباط متهمين بمحاولة اغتيال السيسي

أرجأت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة 292 معتقلا في القضية المعروفة إعلامياً باسم "ولاية سيناء"، والمتهمين فيها بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم "داعش"، بغرض محاولة اغتيال الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وآخرين، إلى جلسة 21 آذار المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وادعت تحقيقات النيابة العسكرية ضلوع المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، في تأسيس جماعة مسلحة تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة تحت راية تنظيم "داعش"، للتخطيط لاغتيال شخصيات عامة، من بينها رئيس الجمهورية، من خلال تشكيل خليتين، إحداهما في السعودية حاولت استهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة، عن طريق مصريين متواجدين في المملكة.

كذلك، ادعت محاولة استهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام، حال تعيين الضباط المتهمين ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه، بصفتهم ضباط أمن مركزي، مدعية مبايعة تنظيم "أنصار بيت المقدس"، وكوادره، وزعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، ومهاجمتهم العديد من القوات الأمنية، ومراكز التفتيش العسكرية، وبخاصة في مناطق سيناء.

وزعمت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش، ويعيش في سورية، باع كل أملاكه في مصر، وكلف قريباً له بإعطاء مبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخلية، لتنفيذ مخططاتها، وتهريب الأسلحة من قطاع غزة إلى سيناء، مشيرة إلى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم، وكتب تكفيرية، وبطاقات تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم.

وأوردت التحقيقات واقعة اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش، أثناء استقلالهم سيارة "ميكروباص"، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات النيابية بمحافظة شمال سيناء، حال تواجدهم في أحد الفنادق، ما أسفر عن مقتل قاضيين، و4 أفراد شرطة، ومواطن، علاوة على اغتيال مدير إدارة تأمين الطرق بسيناء، المقدم إبراهيم بدران، والقوة المرافقة له.