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المنافس الوحيد للسيسي يوجّه إليه رسالة.. فما هي؟

تاريخ النشر: 21/03/2018 - 22:11

المنافس الوحيد للسيسي يوجّه إليه رسالة.. فما هي؟
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قال المرشّح الوحيد للانتخابات المصرية الرئيسية المُقبلة، موسى مصطفى موسى، اليوم الأربعاء، إنه يعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المنافس الوحيد له بالانتخابات الرئاسية، "مثالا" يقتدي به في حياته ومستقبله.

وفي كلمته بمؤتمر صحفي لحملته الانتخابية بالقاهرة، خاطب موسى رئيس حزب الغد الليبرالي، السيسي قائلا: "مهما تكن النتائج النهائية سيكون تقديري لسيادتكم وإنجازاتكم هما مثال احتذي به في حياتي ومستقبلي".

وتقدم موسى بأوراق ترشحه قبيل إغلاق باب الترشح بسويعات، وتبدو فرصته في الفوز منعدمة، بحسب مراقبين، فضلا عن أنه أعلن قبل ترشحه تأييده للسيسي الذي يسعى لولاية ثانية من 4 سنوات.

وأُجريت الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار الجاري، ومن المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، فيما ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة السباق يوم 2 نيسان المقبل.

وفي حال وجود جولة إعادة لعدم حصول أحد المرشحين في الجولة الأولى على أكثر من 50 % من الأصوات، تعلن النتيجة يوم 1 أيار المقبل.

ويجرى السباق دون وجود مرشحين معارضين أو منافسين بارزين، جراء انسحابات سابقة من السباق الرئاسي متعلقة بالمشهد السياسي في البلاد.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السيسي
#الانتخابات المصرية

من عرب 48

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