اعتقال لاعب كرة قدم مصري بزعم الانضمام لـ"داعش"

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، إلغاء إخلاء سبيل لاعب كرة قدم يدعى حمادة السيد، على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ"الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي" وفق مصدر قضائي.

ويبلغ حمادة السيد من العمر 36 عاماً ولعب لأندية المقاولون العرب وأسوان والشرقية وإسمنت السويس وخاض ما يقرب من 113 مباراة مع أندية مختلفة.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات القاهرة، قررت قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل حمادة السيد، لاعب كرة القدم بنادي أسوان (جنوبي البلاد)، بتدابير احترازية وأمرت بتجديد حبسه 45 يومًا".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت الخميس الماضي، إخلاء سبيل المتهم بتدابير احترازية، وعقب القرار قدمت النيابة استئنافًا على القرار وأصدرت المحكمة اليوم قرارها المتقدم.

و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساءً في أيام محددة.

وجاء قرار المحكمة في اتهام اللاعب المصري بـ"الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي"، وفق صحف محلية.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، أعلن نادي أسوان، في بيان، أن لاعبه اختفى ولم يتم العثور عليه، قبل أن تفيد تقارير صحفية محلية أن الأمن ألقى القبض عليه، بسبب "علاقته بجار له لديه خلفية متطرفة".

ووفق المصادر ذاتها، حققت النيابة العامة على مدار الأشهر الماضية مع السيد، في عدة تهم نفي صحتها، منها "الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والتحريض على التظاهر".