  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر: انتشار أمني واسع بمحطات الوقود ومواقف سيارات الركاب

تاريخ النشر: 16/06/2018 - 20:08

مصر: انتشار أمني واسع بمحطات الوقود ومواقف سيارات الركاب
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: خالد السيد

نشرت السلطات المصرية، اليوم السبت، قواتها الأمنية بكثافة، في محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب، بسبب الزيادات التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تصل إلى نسب عالية تتخطى بعضها الـ50%.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، عقب زيادة حكومية لأسعار الوقود وتعريفة الركوب، أن "الأجهزة الأمنية كثفت الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود ومواقف سيارات الركاب لضبط ما يقع من مخالفات".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصدر أمني مسؤول قوله، "من يخالف التعليمات، ولم يلتزم بالتعريفة الجديدة للنقل بين المحافظات المختلفة، وفقا للأسعار المحددة والمعتمدة بهذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة البترول، تطبيق زيادات أسعار الوقود بين 17.4% و66.6%، في أول قرار يمس الدعم من جانب حكومة جديدة تولت مهامها قبل أيام.

للمرة الرابعة السيسي يرفع أسعار والوقود بأكثر من 50%
يأتي هذا الرفع في اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر، حيث اعتاد النظام في مصر على رفع الأسعار في أيام الإجازات لامتصاص غضب الشعب، وزيادة الإجراءات الأمنية في الشارع تحسباً لأي أعمال يقوم بها الشعب.
 

وتلاه بيان من الحكومة، يشير إلى زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 و20 % في محافظات البلاد الـ27.

وليس هناك إحصائية رسمية بعدد محطات الوقود أو مواقف السيارات.

وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار.

وتعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو ثلاثة أشهر.

ولم تُسجل أي حركة احتجاجية في الشارع المصري حتى الساعة، وتُجدر الإشارة إلى أن المواطنين المصريين يعانون من غلاء معيشة كبير جدًّا بسبب فقدان الجنيه لقيمته وزيادة الأسعار ورفع الدعم عن جميع السلع الأساسية تقريبًا رغم نسبة الفقر العالية.

واحتج المصريون في أكثر من واقعة على غلاء الأسعار إلى أن قوات الأمن واجهتهم بالبطش والعنف الشديد والاعتقال، وكانت آخر هذه الأحداث، في آذار/مارس الماضي، عقب زيادة على أسعار تذاكر المترو، واحتجاج الناس في محطات المترو، واعتقال العشرات منهم وزجهم بالسجن احتياطيًا وما زال بعضه في السجن.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مصر
#الوقود

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أفغانستان: مقتل 20 شخصًا بتفجير لاحتفال بوقف إطلاق النار
أفغانستان: مقتل 20 شخصًا بتفجير لاحتفال بوقف إطلاق النار

2018-06-16

صحيفة: الإمارات تتساعد بقوات فرنسية خاصة في اليمن
صحيفة: الإمارات تتساعد بقوات فرنسية خاصة في اليمن

2018-06-16

التحالف بقيادة السعودية يدعي قتله 255 عنصر "حوثي"
التحالف بقيادة السعودية يدعي قتله 255 عنصر "حوثي"

2018-06-16

الأكثر قراءة

هاتريك لكريستيانو: تعادل مثير بين إسبانيا والبرتغال

هاتريك لكريستيانو: تعادل مثير بين إسبانيا والبرتغال

2018-06-15
خسارة غير مستحقة لمصر أمام أوروغواي في الدقيقة 90

خسارة غير مستحقة لمصر أمام أوروغواي في الدقيقة 90

2018-06-15
المغرب يخسر في الوقت القاتل من هدف ذاتي

المغرب يخسر في الوقت القاتل من هدف ذاتي

2018-06-15
الاحتلال يستنفر والغزيون مستمرون بمسيرات العودة

الاحتلال يستنفر والغزيون مستمرون بمسيرات العودة

2018-06-15
الأمير وليام سيصل حائط البراق بإطار زيارته للسلطة الفلسطينية

الأمير وليام سيصل حائط البراق بإطار زيارته للسلطة الفلسطينية

2018-06-15