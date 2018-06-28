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مصر: مقتل 4 وضبط مشتبهين باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 17:07

مصر: مقتل 4 وضبط مشتبهين باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 4 مسلحين واعتقال 2 آخرين قالت إنهم من حركة "حسم" التي تعتبرها السلطات إرهابية، في مداهمة لقواتها بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان، إن "معلومات كشفت عن تورط بؤرة من عناصر حركة حسم في تنفيذ حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق (شمال) مصطفى النمر، في آذار/ مارس الماضي".

وأوضحت أن عمليات تتبع عناصر البؤرة "الإرهابية" أسفرت عن اتخاذ بعضهم وكرا بإحدى العقارات بمحافظة أسيوط (جنوب)، وبدهمه وتبادل إطلاق النار معهم قتل 4 آخرون.

وأشارت وزارة الداخلية إلى "ضبط اثنين من العناصر المتورطة في استهداف الموكب، أحدهما يدعى معتز مصطفى حسن كامل عبد الله، والآخر محمد إبراهيم جاد".

وكانت وزارة الداخلية قالت في 25 آذار/مارس الماضي، إنها قتلت 6 مسلحين من حركة حسم متورطين في الحادث الإرهابي.

ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية محلية ودولية عادة ما تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية معارضين عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة وتعتبره "أكاذيب".

وتشهد مصر عمليات تفجير تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، تبنت بعضها حركة "حسم" التي ظهرت في تموز/ يوليو 2016، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.

 

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#الداخلية المصرية
#حركة "حسم"
#مصطفى النمر
#مدير أمن

من عرب 48

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