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55 مصابا بانقلاب عربات بقطار في القاهرة

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 19:45

55 مصابا بانقلاب عربات بقطار في القاهرة
(الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت وزارة الصحة المصريّة، اليوم، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين جراء حادث انقلاب 3 عربات قطار غربي القاهرة إلى 55 مصابًا.

ونقل بيانٌ اطّلعت عليه وكالة "الأناضول"، عن رئيس هيئة الإسعاف المصرية قوله: "تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات البدرشين والحوامدية والهرم (حكومية) لتلقي العلاج".

وقالت وزارة الصحة، إنه تم الدفع بـ 34 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أحمد محيي، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إصابة 34 شخصا جراء الحادث.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان أوليّ، اليوم، "سقوط 3 عربات من قطار 986 القاهرة - قنا، بحوش محطة المرازيق (تتبع السكك الحديد غربي القاهرة)".

ولم توضح أي جهة رسمية أسباب وقوع الحادث حتى الساعة (15:00 ت.غ).

وتشهد مصر في السنوات الأخيرة حوادث عديدة بمرافق السكك الحديد التي يستخدمها الملايين يوميا، كان أحدثها في شباط/فبراير 2018، حيث تصادم قطاران بمحافظة الإسكندرية وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة العشرات.

وتقول الحكومة المصرية مرارا إنها تواصل جهودها لإصلاح وتطوير ذلك المرفق الحيوي.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#القاهرة
#قنا
#اصطدام

من عرب 48

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