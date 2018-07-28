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بريطانيا تُحذر رعاياها في مصر من انتقاد السيسي

تاريخ النشر: 28/07/2018 - 17:56

بريطانيا تُحذر رعاياها في مصر من انتقاد السيسي
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

حذرت الخارجية البريطانية، في بيان أصدرته خلال الأسبوع الماضي، حملة جواز السفر البريطاني، من انتقاد الحكومة المصرية في حال زيارتهم لمصر، حتى لا يتعرضو ا للاعتقال.

وقالت السلطات البريطانية محذرة رعاياها، إن توجيه انتقادات "قاسية" للحكومة المصرية ورئيسها، عبد الفتاح السيسي، وأجهزة الأمن، قد يُعرضهم لـ"مشاكل".

وأضافت الخارجية خلال بيانها "في بعض الأحيان، أدت التعليقات الازدرائية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى صدور أحكام بالسجن".

وشددت الخارجية على أن السلطات المصرية تحظر تصوير المنشآت العسكرية الرسمية في مصر، أو أماكن ملاصقة لها، يشمل ذلك قناة السويس.

السيسي يقر قانون تحصين قادة الجيش
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، على قانون ينص على تحصين قادة بارزين في الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا، في ما يتعلق بالقمع الذي أعقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في العام 2013.
 

ولفتت الخارجية إلى أن السلطات المصرية اعتقلت بريطانيين سابقًا، بتهم تتعلق بتصويرهم لمحطا كهرباء ومحطات قطار وجسور.

وأشارت الخارجية إلى أنه يتوجب على الذاهبين إلى مصر توخي الحذر مع أمور أخرى أيضًا، كعدم احتساء المواد الكحولية في أماكن عامة أو استعمال المواد المخدرة.

وتأتي تحذيرات الخارجية بحسب ما وصفته الصحيفة، بسبب ملاحظة السلطات البريطانية للتصاعد في عدد السياح البريطانيين في مصر بعد مرور سبعة سنوات منذ قيام ثورة كانون الثاني/يناير، وهبوط السياحة إلى مصر خوفًا مع الأحداث المتعاقبة التي حدثت بعدها.

 


#مصر
#سياحة
#بريطانيا

من عرب 48

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