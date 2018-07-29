حوادث مصر: مصرع 8 في بورسعيد وإقالة رئيس السكك الحديدية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 22 أخرون في حادث تصادم بين حافلة تقل عمال مصنع وشاحنة بالقرب من مدينة بورسعيد الساحلية، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مدير أمن بورسعيد أمجد عبد الفتاح، قوله إنه "تم الدفع بعشر سيارات إسعاف للتعامل مع الحادث".

وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.

وفي حادث منفصل، خرج عدد من عربات قطار ركاب عن القضبان في محافظة أسوان بأقصى جنوب مصر وقالت النيابة العامة في بيان إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

من حادث قطار أسوان (تويتر)

وذكرت الوكالة في وقت لاحق أن وزير النقل هشام عرفات أصدر قرارا بإقالة سيد سالم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتكليف محمد رسلان بتولي أعمال رئيس الهيئة.

وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان، إن "وزير النقل قرر تكليف أشرف محمد رسلان، بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، خلفا لسيد سالم.

والحادث هو الثاني من نوعه خلال تموز/ يوليو الجاري، إذ سبق وخرجت ثلاث عربات من أحد القطارات عن القضبان بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) ما أسفر عن إصابة نحو 60 شخص.

و"الهيئة القومية لسكك حديد مصر" عي هيئة حكومية مسؤولة عن تسيير حركة القطارات في البلاد، وتنقل سنويا نحو نصف مليار راكب و6 ملايين طن من البضائع، حسب ما تعرف بنفسها على موقعها الإلكتروني.