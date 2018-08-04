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مقتل 12 وإصابة 27 بانقلاب حافلة قرب الإسكندرية

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 20:25

مقتل 12 وإصابة 27 بانقلاب حافلة قرب الإسكندرية
انقلاب حافلة على طريق سريع قرب الإسكندرية (توتير)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قالت مصادر أمنية وطبية بمصر إن 12 شخصا لقوا حتفهم، اليوم السبت، وأصيب 27 آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على طريق سريع في محافظة مطروح بغرب البلاد.

وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات لتلقي العلاج.

وقال مصدر أمني إن الحافلة كانت في طريقها من مرسى مطروح إلى مدينة الإسكندرية، حيث انقلبت الحافلة السياحية على طريق الضبعة غربي مصر.

وحسب المعلومات الأولية، وقع الحادث، عند الكيلو 123 على طريق مطروح-الإسكندرية، بالقرب من قرية سواني جابر، غربي مدينة الضبعة.

ونقلت الحافلة فوجا من المصطافين، أثناء عودتهم من قضاء إجازة المصيف بمدينة مرسى مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي كانون الأول 2017، كشف تقرير رسمي مصرع ألف و929، وإصابة 7 آلاف و217 آخرين بحوادث طرق شهدتها البلاد خلال آخر 6 أشهر من العام ذاته، بانخفاض 28% عن الفترة المماثلة من 2016.

وتتكرر حوادث الطرق في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 


#مصر
#حادث سير
#قتلى
#حافلة
#الإسكندرية

من عرب 48

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