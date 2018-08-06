انفجار سيارة بالقاهرة يخلف 9 إصابات دون قتلى

قال متحدث باسم وزارة الصحة إن سيارة انفجرت في منطقة الدقي قرب وسط القاهرة صباح يوم الإثنين، بعد حادث تصادم وإن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولكن مصدرين أمنيين أبلغا رويترز أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن خللا في بطارية السيارة ربما يكون سبب الانفجار.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن تسعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات.

وأبلغ مسؤول آخر بالوزارة محطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين عولجوا من إصابات طفيفة في الموقع.

وأفاد التلفزيون المصري بأن "سيارة انفجرت عند مطلع كوبري أكتوبر في منطقة الدقي".

وقال شهود عيان، إن "دوي انفجار قوي سمع، في حين شوهدت سحب دخان كثيفة تتصاعد في سماء المنطقة الواقعة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة".

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان سماع دوي انفجار قوي، ورأى آخرون سحب دخان كثيفة تتصاعد في سماء المنطقة الواقعة في محافظة الجيزة جنوب القاهرة.

ووفقا لـ "اليوم السابع فإن "نيران السيارة المشتعلة طالت سيارة ميكروباص تصادف مرورها بجوار الملاكي لحظة انفجارها".

وكشف مصدر أمني بمحافظة الجيزة، أن الانفجار تسبب في تفحم سيارة ميكروباص، تصادف مرورها أثناء الانفجار، إضافة إلى تلفيات في سيارتين كذلك.

وأوضح المصدر لـ"بوابة الأهرام" أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العجوزة، فيما تم الدفع بالأوناش لتسيير الحركة المرورية.

ورفض المصدر تحديد عدد المصابين بالتفصيل، قائلًا: "في حدود 3 أشخاص"، موضحا أنه تم انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب الانفجار.

وتوقفت حركة السيارات بمطلع كوبري أكتوبر في الدقي، بعد تفحم السيارتين، وتأثرت حركة السيارات في شارع البطل أحمد عبد العزيز، المتجه لميدان الجيزة وجامعة القاهرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا ومقاطع فيديو لتفحم السيارتين، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.