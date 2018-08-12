المؤبد لـ5 من قيادات الإخوان والجيش يقتل 12 مسلحا بسيناء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، السجن المؤبد على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى قياديي الجماعة: محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر، فيما قتل الجيش المصري 12 مسلحا بسيناء.

كما قضت المحكمة بمعاقبة باسم عودة، وزير التموين الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعاقبت المحكمة 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم".

يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في أيلول/سبتمبر 2014، بمعاقبة هؤلاء المتهمين بالسجن المؤبد في قضية "أحداث البحر الأعظم"، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريا كلا من محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عودة، أبو الذهب حسن محمد.

ووجهت النيابة العامة لقيادات الجماعة تهمة "ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف" التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.

إلى ذلك، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، اليوم الأحد، إن قوات الأمن في محافظة شمال سيناء قتلت 12 مسلحا خلال مداهمة أمنية بمدينة العريش كبرى مدن المحافظة.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن داهمت قطعة أرض مسورة بمنطقة الملالحة في مدينة العريش بعد ورود معلومات تفيد "قيام مجموعة من العناصر الإرهابية (باتخاذها)... وكرا لهم".

وقالت الوكالة في تقريرها إن المشتبه بهم بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن، مضيفة أن القوات ردت بإطلاق النار وعثرت في الموقع على أسلحة نارية وذخائر وعبوتين ناسفتين.

ولم تذكر الوكالة متى حدثت المداهمة.

وبدأت مصر في شباط/فبراير الماضي عملية عسكرية لملاحقة النشطاء والجماعة موالية لتنظيم "داعش" تنشط في مناطق بشمال سيناء.