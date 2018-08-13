الشرطة المصرية تقتل 6 أشخاص بتبادل إطلاق نار بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الشرطة قتلت ستة أشخاص يشتبه بأنهم مسلحون، حيث تم قتلهم خلال تبادل لإطلاق النار بالقاهرة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر وكرا للاختباء، تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين، ونشر الفوضى، والتأثير سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية."

وأفاد البيان بأن الشرطة صادرت أسلحة خلال المداهمة، ولم يفصح عن وقت الحادث أو ما إذا كان أي عنصر من قوات الامن قتل أو أصيب."

وفي شباط/ فبراير الماضي، أطلقت مصر عملية أمنية موسعة ضد المسلحين، تركزت في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى بالبلاد.

ولم يتسن للأناضول على الفور التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية مدنيين عزل" حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، خفت وتيرتها مؤخرا، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس" (ولاية سيناء) التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي أواخر عام 2014.