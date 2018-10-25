مصر: فرض وثائق تأمين لتشجيع السياحة

أدت المخاطر الناجمة عن حوادث الطرق والشواطئ والهجمات الإرهابية في مصر، إلى طرق كافة الأبواب لتأمين السياح الوافدين إليها، وذلك عبر طرح وثيقة تأمين إجبارية على السياحة الوافدة، في حالات الوفاة أو الإصابة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الحكومية في 17 تموز/ يوليو من هذا العام، إعداد مشروع قانون للتأمين الإجباري على السياحة الوافدة، للحدّ من أخطار الحوادث الشخصية.

ولا تعد هذه الخطوة التأمينية الأولى لمصر لجذب السياح؛ إذ أعلنت في العام 2016 عن تخصيص أموال لتعزيز الأمن في المطارات والمرافق السياحية، في محاولة لطمأنة السياحة العالمية الوافدة إلى البلاد.

وأنفقت مصر 60 مليون دولار في المرحلة الأولى لتدعيم منظومة تأمين المطارات بأحدث الأجهزة، حسب تصريحات سابقة لوزير الطيران المصري السابق، شريف فتحي.

وقال مختصون في شؤون السياحة المصرية، للأناضول، إن وثيقة التأمين الإجبارية ستكون "ملاذا آمنا" لاستعادة ثقة السياح الوافدين إلى مصر، خاصة من الدول التي لا تزال تحظر سفر رعاياها إلى مصر مثل بريطانيا وروسيا.

ورصدت "الأناضول" في هذا التقرير بعض الحوادث التي تعرَّض لها سيّاح في مصر منذ عام 2010 إلى العام 2018.

في 6 كانون الأول/ ديسمبر عام 2010، لقيت السائحة الألمانية ريتا ساكري (70 عاما)، مصرعها بعد أن هاجمتها سمكة قرش أثناء ممارستها السباحة بأحد شواطئ منتجع شرم الشيخ السياحي.

وأسفر هجوم سمكة القرش، آنذاك، عن بتر ذراع السائحة الروسية أوليغا مارسينكو (48 عاما)، وقدم سائحة روسية ثانية تدعى لودميلا ستوليا (70 عاما)، وإحداث إصابات بالغة لسائح روسي وآخر أوكراني.

وفي 31 آيار/ مايو عام 2012، خطف مسلحون سائحين أمريكيين اثنين في محافظة جنوب سيناء، للمطالبة بالإفراج عن متهم في إحدى القضايا، ولاحقا تم الإفراج عنهما.

وفي 26 شباط/ فبراير عام 2013، لقي 19 سائحا حتفهم بمدينة الأقصر، إثر سقوط منطاد بعد انفجاره، وكان يقل 21 سائحا من جنسيات مختلفة.

وفي 31 أيار/ مايو عام 2013، لقي 6 سياح مكسيكيين مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، في حادث انقلاب حافلة سياحية بالقرب من مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.

وفي 16 فبراير/ شباط 2014، لقي 3 سياح كوريين مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف حافلة سياحية في طابا.

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تحطمت طائرة روسية على متنها 224 من الركاب وأفراد الطاقم فوق شبه جزيرة سيناء، بعد وقت قصير من إقلاعها؛ ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

وفي 14 تموز/ يوليو 2017، قام أحد الأشخاص بطعن 6 سائحات بسكين أثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة.

وفي 19 حزيران/ يونيو 2017، أصيب 9 أشخاص، بينهم 6 سياح هولنديين، جراء حادث تصادم سيارتين بطريق غارب بمدينة الغردقة.

وفي 5 كانون الثاني/ يناير 2018، لقيت سائحة من جنوب إفريقيا مصرعها وأصيب 7 آخرون أثناء هبوط اضطراري لمنطاد، كان يقل 20 سائحا في مدينة الأقصر.

وتعليقا على وثيقة التأمين الإجبارية على السياحة الوافدة، قال رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة سابقا عادل زكي، إن طرح هذه الوثيقة "يزيد من فرص نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر".

وأضاف زكي في حديثه مع الأناضول "هذه الوثيقة ستعيد ثقة السياح في المقاصد السياحية المصرية، خاصة السياحة الروسية والإنجليزية".

وفرضت روسيا مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، حظرًا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى شرم الشيخ عقب تحطم الطائرة الروسية.

وتابع زكي "قطعنا شوطا كبيرا في هذا المشروع ( التأمين على السائحين) خلال الأعوام الماضية إلا أنه توقف لأسباب عدة. طرح الوثيقة تأخر سنوات طويلة، وكان لدينا فرصة كبيرة لاستقطاب ملايين الزائرين خلال السنوات الماضية".

وأوضح أن "شركات التأمين العالمية امتنعت عن التأمين على السياح الوافدين لمصر خلال السنوات الأربع الماضية، لفرض العديد من الدول الأجنبية تحذيرات السفر إلى مصر".

وتلزم العديد من الدول الأجنبية مواطنيها الحصول على وثيقة تأمين قبيل سفرهم إلى البلدان التي لا يحظر السفر إليها، حسب زكي.

وأشاد مستشار وزير السياحة المصري سابقا ورئيس شركة مصر للصوت والضوء سامح سعد، بخطوة وثيقة التأمين الإجبارية.

وقال إن "التأمين الإجباري على السياحة الوافدة لمصر يخلق حالة من الطمأنينة لدى السياح وذويهم في حال تعرضهم لأية مخاطر".

وأضاف سعد في حديثه مع الأناضول أن "وثيقة التأمين إحدى الأدوات السريعة للتعامل مع الحوادث التي قد يتعرض لها السائحون دون انتظار سفرهم للخارج".

ورفضت كبرى شركات السياحة المصرية القانون بعد إلزامها بالتأمين الإجباري على السياح عام 2014، إذ ستتحمّل 1.5 دولار عن كل ليلة إقامة للسائح في مصر، حسب سعد.

وصعدت السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2018.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 5.061 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.560 مليون سائح عن نفس الفترة من العام الفائت، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.