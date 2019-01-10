تبرئة بديع وقيادات بالإخوان المسلمين بقضية منذ 2013

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما ببراءة مرشد الإخوان المسلمين، محمد بديع، وقيادات بارزة بالجماعة في قضية مرتبطة بالعنف.

ويعد حكم اليوم أول براءة جماعية لقيادات بجماعة الإخوان المسلمين في قضية منذ عام 2013.

ووفق مصدرين قانونيين، قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة كل من بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، والداعية صفوت حجازي و4 آخرين، وذلك في إعادة محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة".

وقال رئيس هيئة الدفاع عن بديع وقيادات بالجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، إن هذا أول حكم من نوعه ببراءة بديع في قضية منذ 2013، وكذلك أول براءة جماعية في قضية لقيادات بالجماعة.