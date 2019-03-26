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مصر: محكمة تؤيد إدراج 187 شخصا على "لوائح الإرهاب"

تاريخ النشر: 26/03/2019 - 13:00

مصر: محكمة تؤيد إدراج 187 شخصا على "لوائح الإرهاب"
(توضيحية-أرشيفية- أ ف ب)
عرب ٤٨

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على تصنيف 187 شخصا على "لوائح الإرهاب" التي تحددها السلطات، رافضة الطعن المقدم من المتهمين في القضية المزعومة إعلاميا باسم "طلائع حسم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إدراج 187 متهما على قوائم "الإرهاب"، في 13 حزيران/ يونيو 2018، ويُعتبر رفض الطعن حكما نهائيا، لا يمكن الطعن عليه مرّة أخرى.

وتندرج في هذه القائمة أسماء كثيرة لناشطين وإعلاميين وسياسيين منهم، أبرزهم معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش.

وادعت نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهمين بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح داخل مصر، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم، يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#طلائع حسم
#السيسي
#لوائح الإرهاب

من عرب 48

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