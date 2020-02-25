  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر: إعدام 8 مُدانين في قضية "تفجير الكنائس"

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 17:25

مصر: إعدام 8 مُدانين في قضية "تفجير الكنائس"
داخل كنيسة عقب التفجيرات الإرهابية في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
عرب ٤٨

أعدمت السلطات المصرية، أمس الإثنين، ثمانية أشخاص أُدينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط في عامي 2016 و2017 قُتل إثرها قرابة 75 مسيحيا مصريا في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"تفجير الكنائس"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مصدرين لم تُسمّهما.

وقال أحد المصدرين، والذي وصفته "فرانس برس" بـ"القضائي": "تم الإثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية تم إدانتهم في قضية تفجير الكنائس"، مضيفا أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الإسكندريه شمال مصر.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.

وفي أيار/ مايو الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم، كما شملت القضية السجن المؤبد، لـ19 متهما.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ"باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016 ) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وكذلك الاعتداء على) كنيسة مارى جرجس بطنطا (في دلتا النيل في 9 نيسان/ إبريل 2017) حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 نيسان/ إبريل 2017) ما أسفر عن مقتل 18 فردا".

كذلك أدينوا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".

من جهتها، أوردت المنظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" غير الحكومية، أسماء من نُفّذ بحقهم الحكم، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.

وأشارت المنظمة إلى أن من بين المتهمين الثمانية، رامي محمد عبد الحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها".

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل، محمد مرسي في عام 2013، في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضده؛ تواجه مصر هجمات واعتداءات من مجموعات متطرفة دينيا ضحاياها من الأقباط والسائحين ورجال الشرطة والجيش.

ويمثّل الأقباط نحو 10% من عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#السلطات المصرية
#الأقباط
#تفجير الكنائس

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العراق: قتيل و17 إصابة.. استمرار الاحتجاجات رغم تفشي "كورونا"
العراق: قتيل و17 إصابة.. استمرار الاحتجاجات رغم تفشي "كورونا"

2020-02-25

إدلب: مقتل 19 مدنيًا بينهم 8 أطفال في قصف للنظام
إدلب: مقتل 19 مدنيًا بينهم 8 أطفال في قصف للنظام

2020-02-25

السعودية: الحكم على مواطن بالإعدام وسجن 7 آخرين
السعودية: الحكم على مواطن بالإعدام وسجن 7 آخرين

2020-02-25

الأكثر قراءة

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

2020-02-24
غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

2020-02-24
كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

2020-02-24
المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-24
540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-02-24