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إقالة متحدث وزير الأوقاف المصري إثر تصريحات عن تراويح رمضان

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 15:07

إقالة متحدث وزير الأوقاف المصري إثر تصريحات عن تراويح رمضان
شعائر صلاة العيد، بالجامع الأزهر (أرشيفية)
عرب ٤٨

أقال وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة، أمس الأحد، المتحدث باسم وزارته، أحمد القاضي، بعد إدلائه بتصريحات عن دراسة أداء الأئمة لصلاة التراويح بالمساجد دون مصلين، موضحًا أن "فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين".

وذكر القاضي، مساء أمس الأحد، في تصريحات متلفزة، أن "الأوقاف" ستدرس مقترحا بفتح المساجد للأئمة في شهر رمضان لإقامة صلاة التراويح دون مصلين، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة "أخبار اليوم"، عن جمعة، قوله في بيان، إنه قرر "إعفاء القاضي، من كونه متحدثا باسم الأوقاف، لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الإعفاء جاء بعد تصريح القاضي، بأن الأوقاف تدرس مقترح فتح المساجد في شهر رمضان لأداء الأئمة صلاة التراويح بدون مصلين".

وشدد الوزير جمعة، على أنه "لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة صلاة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان".

وفي 21 آذار/ مارس الماضي، قررت وزارة الأوقاف تعليق إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحتى أمس الأحد، سجلت مصر 3144 مصابا بالفيروس، بينهم 732 تعافوا، و239 وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.


#وزير الأوقاف المصري
#محمد جمعة
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#كورونا في مصر
#فيروس كورونا

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