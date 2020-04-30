مقتل وإصابة 10 عسكريين مصريين إثر تفجير مدرعة في سيناء 

قُتل وأُصيب 10 عسكريين مصريين، إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء، بحسب ما أعلن الجيش المصري، في بيان، مساء الخميس.

وقال الناطق باسم الجيش، تامر الرفاعي: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد"، في محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن "استشهاد وإصابة ضابط، وضابط صف، و8 جنود"، دون تحديد عدد القتلى والمصابين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت خلال العامين الماضيين.

وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي.