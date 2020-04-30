  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مقتل وإصابة 10 عسكريين مصريين إثر تفجير مدرعة في سيناء 

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 22:38

مقتل وإصابة 10 عسكريين مصريين إثر تفجير مدرعة في سيناء 
دبابة مصرية على الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

قُتل وأُصيب 10 عسكريين مصريين، إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء، بحسب ما أعلن الجيش المصري، في بيان، مساء الخميس.

وقال الناطق باسم الجيش، تامر الرفاعي: "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد"، في محافظة شمال سيناء.

وأوضح البيان أن التفجير أسفر عن "استشهاد وإصابة ضابط، وضابط صف، و8 جنود"، دون تحديد عدد القتلى والمصابين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة.

وبين الحين والآخر، تشهد مناطق متفرقة هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، لكن وتيرتها خفت خلال العامين الماضيين.

وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي.


#مصر
#سيناء
#الجيش المصري
#ولاية سيناء
#داعش

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفيات كورونا في العالم تتجاوز 230 ألفًا
وفيات كورونا في العالم تتجاوز 230 ألفًا

2020-04-30

السعودية: السلطات تُحيل المدوّن رائف بدوي للمحاكمة "لإضرابه عن الطعام"
السعودية: السلطات تُحيل المدوّن رائف بدوي للمحاكمة "لإضرابه عن الطعام"

2020-04-30

"أزمة كبيرة" في السجون البريطانية.. "عنيفة وغير آمنة ومكتظة"
"أزمة كبيرة" في السجون البريطانية.. "عنيفة وغير آمنة ومكتظة"

2020-04-30

الأكثر قراءة

منع ظهور رامز جلال في

منع ظهور رامز جلال في "أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر"

2020-04-29
أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

2020-04-29
خطورة العودة إلى المدارس...

خطورة العودة إلى المدارس...

2020-04-29
مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

2020-04-29
الصحة الإسرائيلية: 215 حالة وفاة و15834 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 215 حالة وفاة و15834 إصابة بكورونا

2020-04-29